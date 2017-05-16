В Кузбассе разыскивают подростка с татуировкой и его друга

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Полиция Кемеровской области просит оказать содействие в поисках двух подростков, которые 8 мая самовольно покинули социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Они планировали автостопом добраться до Краснодарского края.

Максиму Владимировичу Павлову 16 лет. Рост примерно 165 сантиметров, лицо овальное, русые волосы и голубые глаза. Сообщается, что на кисти левой руки у него есть татуировка в виде буквы «М». Юноша был одет в серую матерчатую куртку, спортивные брюки и тёмные кроссовки.

Ярославу Вадимовичу Гончарову 15 лет. Рост - 180 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное лицо, тёмно-русые волосы и карие глаза. Парень был одет в тёмно-бордовую спортивную кофту, чёрные спортивные брюки, на ногах - чёрные кроссовки.

- Всех, кто владеет информацией о них, просят позвонить по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 390-723, 8 (3842) 390-724 или 02, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.