В Кемерове произошла авария в стиле фильма «Пункт назначения»

446 просмотров

В среду, 17 мая утром на рынке «Привоз» случилась авария, в результате которой пострадала иномарка. По словам очевидцев в соцсетях, водитель УАЗа привязал трубы арматуры на борт и крышу, когда он начал движение назад с парковки, то столкнулся с Toyota. В результате трубы пробили «японке» лобовое стекло. Пострадавших нет: в момент ЧП салон был пуст. Пользователи уже сравнили инцидент со сценой из фильма «Пункт назначения», где, слетевшие с лесовоза брёвна, пробили стекло машины, ехавшей сзади.

Фото: регион42



