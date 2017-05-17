Кузбасскую программу по профилактике наркозависимости признали лучшей в России

- «Твоя жизнь – твой выбор», - так называется программа, которую признали лучшей в России. Пять тысяч молодых ребят со всех городов и районов области занимаются профилактикой наркозависимости. Движению уже более десяти лет. За это время подход к работе поменялся:.если раньше детей приходилось вытаскивать с улицы, то сейчас главная задача волонтёров - это оградить их от опасных социальных сетей. Здесь главное чтобы у подростков не возник протестный настрой, поэтому активисты не читают назиданий, они на выбор предлагают несколько вариантов решений проблемы.