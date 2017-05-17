В Кузбассе сгорели три машины

24 просмотра

В Мариинске огонь уничтожил две иномарки, принадлежащие одному хозяину. В Кемерове пламя не пощадило отечественный «Москвич». Следствие установило: в обоих случаях причиной происшествия стал поджог. Кроме того, накануне автомобили полыхали в Новокузнецке и Междуреченске. Полицейские отмечают, что поджог авто в последнее время стал любимым способом мести партнерам по бизнесу, соседям и бывшим друзьям. Безнаказанными подобные преступления не остаются. Вершителям огненного самосуда грозит до 5 лет по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».