Появилось видео кемеровской аварии по мотивам «Пункта назначения»

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Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали, что в Кемерове 17 мая на рынке «Привоз» трубы, слетевшие машины, пробили лобовое стекло Nissan. В Сети появилось видео момента столкновения автомобилей.

Видно, как водитель УАЗа, сдавая задним ходом, врезается в двигующийся Nissan Primera. Через секунду, трубы, находящиеся на крыше УАЗа, пробивают лобовое стекло Nissan Primera, а также задевают Nissan X-Trail.

Как сообщили в ГИБДД Кемерова, в ДТП травмирован 62-летний водитель Nissan Primera: у мужчины диагностировано сотрясение мозга.