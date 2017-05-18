Новокузнечанин дважды за год угодил под поезд

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В дежурную часть транспортной полиции 12 мая поступил сигнал, что на перегоне «Разъезд водный – станция Островская» находится мужчина с травмами, пострадавшего увезли в больницу. Отметим, пациент был без сознания, когда его раздели в медицинском учреждении, то нашли при нём пакет. Полиция выяснила, что в нём сильнодействующая «синтетика».

Любопытно, что этот же мужчина в феврале прошлого года на этом же перегоне уже попадал под колёса состава. Тогда он сломал позвоночник и травмировал живот. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.