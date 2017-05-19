В Кемерове Nissan «оседлал» Volkswagen

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Авария, где одна машина заскочила на другую, произошла 18 мая на улице Марковцева, в районе дома № 14. В ГИБДД города сообщили подробности ДТП. Водитель за рулём Volkswagen Passat при возникновении опасности не принял необходимых мер, это закончилось тем, что он буквально влетел под автомобиль Nissan. Кроме того, 34-летний автолюбитель ехал со скоростью, которая не соответствует конкретным условиям движения. Пострадавших в аварии нет, проводится проверка, добавили в ведомстве.