В Кузбассе трое детей попали под колёса автомобиля

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Следователи работают с водителем, который в Юрге прямо на пешеходном переходе сбил троих детей. Они получили травмы различной степени тяжести, к счастью, угрозы их жизням нет.

Подростки на дороге - одна из главных летних проблем. И сегодня в регионе стартовала оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!». В образовательных учреждениях пройдут совещания по организации массовых перевозок школьников, во время дежурств инспекторы особое внимание уделят наличию в автомобилях специальных кресел.