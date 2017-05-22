В Кузбассе девочка с зонтом упала с четвёртого этажа

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ЧП случилось в Берёзовском 18 мая в одном из домов по улице Мира, сообщают СК РФ по Кузбассу. Выяснилось, что за ребёнком присматривал дедушка, он ненадолго покинул квартиру, в этот момент случилось несчастье. У девочки медики диагностировали ушибы и переломы. Добавим, рядом с ребёнком на земле был зонт.

- По предварительной информации, ранее девочка посмотрела фильм, где героиня летала с зонтиком. В то время, когда дедушка ненадолго оставил девочку дома одну, она обулась, взяла зонт и решила испытать увиденный способ полетов. В рамках проверки следствием будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии, - добавили в ведомстве.