В кемеровской квартире несколько месяцев лежал труп старушки

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Жильцы дома №107 «Б» по проспекту Ленина потеряли свою соседку: они думали, что 79-летняя женщина просто не выходит из квартиры. К ней пытались звонить и стучать, но ответа не было, тогда соседи обратились в полицию. Вместе с сотрудниками МЧС правоохранители открыли двери и обнаружили там тело пенсионерки. Вскоре выяснилось, что женщину видели в феврале. Пенсию она перестала получать, с родственниками не общалась, сообщает Правоохранительный портал Кузбасс.