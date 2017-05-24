В Новокузнецке малыш сварился в кипятке

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего новокузнечанина, обвиняемого по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла в марте этого года, сообщают в Следкоме по Кемеровской области. Мужчина, пока жена ходила за старшим ребёнком в школу, остался приглядывать за малышом, которому 1 год и 8 месяцев. Но взрослый уснул, а мальчик забрался в ванную и открыл горячую воду. Вернувшись, женщина увидела, что из ванной идёт сильный пар и нашла ребёнка в воде, признаков жизни он не подавал. Мать вызвала медиков, но им только оставалось констатировать смерть. Отмечается, что семья на учёте не состояла, мужчина в момент трагедии был трезв. Сейчас уголовное дело направили в суд.