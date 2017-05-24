В Кемерове двое парней проехали на крыше троллейбуса по Советскому проспекту

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В соцсетях появилось видео, которое многих шокировало: двое молодых людей едут на крыше троллейбуса в самом центре города, по Советскому проспекту.

В пресс-службе «Кемеровской электротранспортной компании» отметили, что такой инцидент зафиксирован в первый раз. Отмечается, что такой экстрим очень опасен: проходит контактная сеть с высоким напряжением. Если к ней прикоснуться, то трагедии не избежать. Кроме того, можно было упасть с крыши на проезжую часть. Добавим, сейчас полиция изучает все обстоятельства ЧП.