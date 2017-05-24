Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
← 2016
Версия для печати

В Кузбассе невменяемая мать утопила сына в ванной

24 Май. 2017, 13:00
81 просмотр

В Кемеровской области суд назначил 26-летней женщине принудительное лечение, сообщают в Следкоме по региону.  Женщина жила с матерью,  годовалым сыном и младшими братьями. Родственницы часто ругались: мать говорила дочери, что та допускает ошибки в воспитании ребёнка. В середине декабря прошлого года, когда произошла очередная ссора, мать вышла убирать снег. Её 26-летняя дочь попросила братьев одеться, выйти из дома, а сама закрылась в помещении. Когда, закончив уборку, они стали стучаться, сестра их не впустила. В этот момент девушка услышала, как мать говорит по телефону с правоохранителями, испугалась, что у неё отберут сына, она решила убить его. Что и сделала: утопила в ванной. Затем она взяла документы и сбежала через окно.

Тело малыша нашла бабушка, вскоре на место трагедии пришла и мать, ей стало любопытно, работает ли уже полиция. В этот момент её задержали. Психиатры постановили, что женщина невменяема. Кроме того, следователи выяснили, что выгоняя братьев, она грозила им топором и ножом.    

- Постановлением суда женщине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре, - добавили в ведомстве.

 

Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
О компании
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка дизайн-бюро «Элюстро»
Большая Медведица