В Кузбассе невменяемая мать утопила сына в ванной

81 просмотр

В Кемеровской области суд назначил 26-летней женщине принудительное лечение, сообщают в Следкоме по региону. Женщина жила с матерью, годовалым сыном и младшими братьями. Родственницы часто ругались: мать говорила дочери, что та допускает ошибки в воспитании ребёнка. В середине декабря прошлого года, когда произошла очередная ссора, мать вышла убирать снег. Её 26-летняя дочь попросила братьев одеться, выйти из дома, а сама закрылась в помещении. Когда, закончив уборку, они стали стучаться, сестра их не впустила. В этот момент девушка услышала, как мать говорит по телефону с правоохранителями, испугалась, что у неё отберут сына, она решила убить его. Что и сделала: утопила в ванной. Затем она взяла документы и сбежала через окно.

Тело малыша нашла бабушка, вскоре на место трагедии пришла и мать, ей стало любопытно, работает ли уже полиция. В этот момент её задержали. Психиатры постановили, что женщина невменяема. Кроме того, следователи выяснили, что выгоняя братьев, она грозила им топором и ножом.

- Постановлением суда женщине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре, - добавили в ведомстве.