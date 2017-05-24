В Новокузнецке мальчик неделю ходил с клещом на голове

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Житель Новокузнецка Виталий Воловик на своём YouTube канале опубликовал видео, где рассказал, что его 8-летний сын неделю ходил с клещом на голове. Мужчина винит в случившемся свою бывшую жену, которая не обратила внимание на паразита, присосавшегося к коже ребёнка. Хотя мальчик говорил, что у него болит голова. Виталий рассказал, что развелся с женой, дети проживают с ней. Когда он взял сыновей в гости, то увидел на голове мальчика шишку: это был раздутый от крови паразит. Ребёнок сказал, что ходит так уже неделю, с момента, когда они с мамой поехали на дачу. Отец повёз сына в трамвпункт, там клеща убрали и поставили укол иммуноглобулина. Сообщается, что клещ вирус энцефалита не носил.