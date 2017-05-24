Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
← 2016
Версия для печати

В Новокузнецке мальчик неделю ходил с клещом на голове

24 Май. 2017, 14:52
44 просмотра

Житель Новокузнецка Виталий Воловик на своём YouTube канале опубликовал видео, где рассказал, что его 8-летний сын неделю ходил с клещом на голове. Мужчина винит в случившемся свою бывшую жену, которая не обратила внимание на паразита, присосавшегося к коже ребёнка.  Хотя мальчик говорил, что у него болит голова. Виталий рассказал, что развелся с женой, дети проживают с ней. Когда он взял сыновей в гости, то увидел на голове мальчика шишку: это был раздутый от крови паразит. Ребёнок сказал, что ходит так уже неделю, с момента, когда они с мамой поехали на дачу. Отец повёз сына в трамвпункт, там клеща убрали и поставили укол иммуноглобулина. Сообщается, что клещ вирус энцефалита не носил.

 

 

Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
О компании
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка дизайн-бюро «Элюстро»
Большая Медведица