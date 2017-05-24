Жителей Кузбасса просят опознать тело женщины

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Полиция области просить оказать содействие в установлении личности женщины, тело которой нашли 29 апреля в Яшкинском районе. Страшную находку сделали в 70 километрах на поляне лесного массива в районе 108 километра дороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Предварительно установлено, что женщина скончалась осенью или же начале зимы прошлого года, сообщили в ГУ МВД Кузбасса. В ведомстве сказали, что на вид женщине 20–30 лет, рост примерно 155–160 сантиметров, телосложение худощавые, длинные светлые волосы.

- Одежда: блузка вязаная хлопчатобумажная розового цвета, брюки джинсовые синего цвета, нижнее белье сине-белого цвета полоской, носки красного цвета с изображением в верхней части оленя чёрного цвета, - говорят в полиции.

Всех, кто что-то знает, простят позвонить ОМВД России по Яшкинскому району по телефонам: 8-(38455)-2-50-33, 2-56-08.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области