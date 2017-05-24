Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
← 2016
Версия для печати

Жителей Кузбасса просят опознать тело женщины

24 Май. 2017, 16:04
82 просмотра

Полиция области просить оказать содействие в установлении личности женщины, тело которой нашли 29 апреля в Яшкинском районе. Страшную находку сделали  в 70 километрах на поляне лесного массива в районе 108 километра дороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Предварительно установлено, что женщина скончалась осенью или же начале зимы прошлого года, сообщили в ГУ МВД Кузбасса. В ведомстве сказали, что на вид женщине 20–30 лет, рост примерно 155–160 сантиметров, телосложение худощавые, длинные светлые волосы.

- Одежда: блузка вязаная хлопчатобумажная розового цвета, брюки джинсовые синего цвета, нижнее белье сине-белого цвета полоской, носки красного цвета с изображением в верхней части оленя чёрного цвета, - говорят в полиции. 

Всех, кто что-то знает, простят позвонить ОМВД России по Яшкинскому району по телефонам: 8-(38455)-2-50-33, 2-56-08.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

 

Все новости раздела «Происшествия»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
О компании
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка дизайн-бюро «Элюстро»
Большая Медведица