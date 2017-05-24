В Кузбассе водитель Lexus сбил двух девочек и скрылся с места ДТП

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В Новокузнецке ищут нарушителя, который сбил пешеходов и уехал в неизвестном направлении.

Авария произошла 23 мая в Новокузнецке. Две девочки 1999 года рождения переходили дорогу по пешеходному переходу на проспекте Дружбы. В какой-то момент их сбил чёрный кроссовер, предположительно Lexus RX. После ДТП водитель скрылся. Пострадавшие получили различные травмы.

В ГИБДД рассказали, что сейчас оперативники ищут нарушителя и просят водителей, которые около 17:50 находились неподалёку от места происшествия и видели аварию передать информацию в отдел ГИБДД на улице Покрышкина, 18а/3 или по телефону дежурной части (3843) 45-62-31.