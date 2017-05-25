Появилось видео с места ДТП в Кемерове, где перевернулся КамАЗ

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В Кемерове перевернулся КамАЗ с щебнем.

Авария произошла 24 мая около 18:00. По предварительной информации, водитель грузовика не рассчитал скорость при повороте и самосвал вместе с прицепом завалился на бок.

Отмечается что ДТП произошло на Южном на повороте с Базовой улицы в сторону 1-й линии. Водитель грузовика не пострадал.

На видеохостинг YouTube выложили видео, где гран ставит тяжёлый грузовик на колёса. На кадрах видно, что у машины смяло кабину.