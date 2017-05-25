В Кемерове ночью подожгли иномарку

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В пожарную часть Кемерова позвонили 25 мая в 00:36 и сообщили, что на Соборной горит иномарка. На место происшествия приехали 2 единицы техники и 7 огнеборцев.

«Пожарные потушили возгорание в 00:44. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования машины», - рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.

После инцидента в социальных сетях появились фотографии, снятые камерой наблюдения возле парковки, на которой и горел Opel Antara. «По мнению автора, мужчины возле машины и подожгли иномарку», - передаёт Сибдепо.

Фото: Регион42