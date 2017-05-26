Автоинспекторы несколько часов держали автобус с детьми на кузбасской трассе ночью

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Автобус с детьми несколько часов стоял на трассе, пока сотрудники ГИБДД выписывали штраф водителю.

Инцидент произошёл ночью 25 мая, группа из 45 человек, среди которых были и дети, ехала из новосибирского аквапарка. В районе посёлка Промышленный их остановили сотрудники ДПС. «Затем два часа выписывали водителю автобуса штраф за нарушение трудового распорядка, он пробыл за рулём больше положенного времени», - сообщает Новокузнецк.су.

Отмечается, что пассажиров в это время не выпускали в туалет. Представители турфирмы и сам водитель планируют обжаловать штраф.