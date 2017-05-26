В Кузбассе 15-летний мотоциклист врезался в плуг трактора и погиб

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В Прокопьевском районе произошло смертельное ДТП, в котором 15-летний мотоциклист врезался трактор.

По сообщению регионального ГИБДД, в селе Большая Талда водитель трактора Беларусь-82.1 повернул перед мотоциклом Racer. Водитель байка пытался избежать столкновения и ушёл на встречную полосу, где зацепил автомобиль УАЗ-390995, из-за чего его отбросило на плуг трактора.

Парень получил тяжёлые травмы и погиб на месте. Отмечается, что на нерегулируемом перекрёстке водитель трактора должен был уступить дорогу мотоциклу.