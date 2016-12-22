Все накроет «ТехноНИКОЛЬ»

Кузбасская продукция нарасхват - о её высоком качестве теперь знают еще больше стран! Крупнейший в России и Европе производитель кровельных, тепло- и гидроизоляционных материалов «Технониколь» - подвёл итоги работы за 2016 год. Один из главных показателей – рост экспорта продукции. Его удалось увеличить почти на треть.

Несколько метров по конвейерной ленте и из бесформенной массы получается продукция мирового уровня, которая востребована в 79 странах. К примеру, в Китай из Юрги в этом году отгружена рекордная партия – 20 вагонов. Сегодня на экспорт отправляется пятая часть всех материалов, производимых на «Технониколе». Причём каждый год это цифра только растёт. И это в непростые для строительной отрасли времена.





Александр Лазарев, директор филиала производства каменной ваты завода «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»: «Вырос тем, что мы постоянно работаем над улучшением уровня сервиса. От момента подачи заявки до получения товара должен проходить очень маленький срок».





Станислав Бенц, директор производства ЭПП завода «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»: «Большой шаг мы сделали – увеличение качества выпускаемой продукции. При этом мы значительно снизили себестоимость нашей продукции, невзирая на то, что сырьё для нашей продукции на 20% выросло».





Больших результатов позволяют добиться проводимые исследования в собственных лабораториях, постоянная модернизация производства, а главное увлечённые и квалифицированные сотрудники, а также их обучение и стажировка.





Андрей Данилов, корреспондент: «Физический труд на заводе ТехноНИКОЛЬ минимизирован. Этот робот заменяет собой несколько низкоквалифицированных рабочих. Это ускорение процесса производства, исключение риска совершить ошибку и, конечно, повышение безопасности труда».





Виталий Фролов, генеральный директор завода «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»: «Мы ставим новые марки на производство. Сейчас есть зелёная кровля, есть новые самоклеющиеся материалы. Это очень современные и нужные рынку продукты. При этом мы их сертифицируем за рубежом, проводим новые испытания, новые исследования, что позволяет нам расти».





Сегодня «Технониколь» может обеспечивать строительным материалом крупномасштабные объекты и создавать продукты по индивидуальным заказам. Более 200 миллионов человек во всем мире уже живут и работают в зданиях, построенных с использованием продукции этой корпорации. И задача на следующий год – обеспечить комфортом ещё больше жителей.