СКЭК - профессиональные подарки на День энергетика

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Сегодня сотрудники Северо-Кузбасской энергетической компании тоже подвели итоги года. В 2016 только на капитальный ремонт и реконструкцию электросетей в Березовском потратили около пятидесяти миллионов рублей.

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Интеллект на высоте – так энергетики говорят об устройстве, которое в случае короткого замыкания автоматически производит переключения электроэнергии. Реклоузер монтируют на наиболее сложных и удалённых участках: в тайге, куда зимой добраться практически невозможно и на пути к важным объектам. Эта линия ведёт к городскому водозабору. Если произойдёт сбой, потребители не почувствуют. Из центральной диспетчерской можно перевести электроснабжение на резервное питание. на всех предприятиях СКЭК, используют современные технологии и оборудование. Например, самонесущий изолированный провод способен выдержать порывы ветра и трескучие морозы.



Сергей Васильев, главный инженер ООО «Березовские электрические сети»: «Он механически очень прочен, его порвать надо постараться. Воровство на линиях резко сократилось, потому что накидывать то не на что, он изолированный».



В посёлке Солнечный ночью теперь светло, как днём. По заказу города здесь смонтировали новую линию и установили уличное освещение, всего в городе около трёх тысяч светильников. Сотрудники Березовских электрических сетей подрядчиков практически не нанимают, всё делают сами, опыт большой. Строят и обслуживают воздушные и кабельные линии электропередачи, устанавливают новые трансформаторные подстанции.



Александр Ремесник, генеральный директор ООО «Берёзовские электрические сети»: «Спасибо ветеранам нашего предприятия, которые всё это на своих плечах подняли, как говорится, мы стоим на плечах гигантов. Но, а всех коллег с наступающим праздником».