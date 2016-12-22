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СКЭК - профессиональные подарки на День энергетика

21 Дек. 2016, 20:47
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    Сегодня сотрудники Северо-Кузбасской энергетической компании тоже подвели итоги года. В 2016 только на капитальный ремонт и реконструкцию электросетей в Березовском потратили около пятидесяти миллионов рублей.
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Интеллект на высоте – так энергетики говорят об устройстве, которое в случае короткого замыкания автоматически производит переключения электроэнергии. Реклоузер монтируют на наиболее сложных и удалённых участках: в тайге, куда зимой добраться практически невозможно и на пути к важным объектам. Эта линия ведёт к городскому водозабору. Если произойдёт сбой, потребители не почувствуют. Из центральной диспетчерской можно перевести электроснабжение на резервное питание. на всех предприятиях СКЭК, используют современные технологии и оборудование. Например, самонесущий изолированный провод способен выдержать порывы ветра и трескучие морозы.

Сергей Васильев, главный инженер ООО «Березовские электрические сети»: «Он механически очень прочен, его порвать надо постараться. Воровство на линиях резко сократилось, потому что накидывать то не на что, он изолированный».

В посёлке Солнечный ночью теперь светло, как днём. По заказу города здесь смонтировали новую линию и установили уличное освещение, всего в городе около трёх тысяч светильников. Сотрудники Березовских электрических сетей подрядчиков практически не нанимают, всё делают сами, опыт большой. Строят и обслуживают воздушные и кабельные линии электропередачи, устанавливают новые трансформаторные подстанции.

Александр Ремесник, генеральный директор ООО «Берёзовские электрические сети»: «Спасибо ветеранам нашего предприятия, которые всё это на своих плечах подняли, как говорится, мы стоим на плечах гигантов. Но, а всех коллег с наступающим праздником».


А.Свиридов

Тэги: СКЭК, День энергетика
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