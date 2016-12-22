Меховой Новый год в «Истнове»

Там, где побывал Дед Мороз, происходят настоящие чудеса. Сегодня – это магазин «Истнова» в Новокузнецке. Здесь объявили грандиозную распродажу коллекции уходящего года и максимально снизили цены на меховые изделия. Главный зимний волшебник со Снегурочкой спешат заполнить подарками свой бездонный мешок. Так, норковая шубка под Новый год в «Истнова» стоит от сорока до восьмидесяти тысяч рублей. Максимальные скидки в честь праздника действуют на дубленки, и на модели из мутона. Их можно купить за восемь тысяч рублей, максимум за 25 тысяч.





Елена Павлова, администратор магазина «Истнова»: «В честь Нового года магазин «Истнова» устраивает супер распродажу зимней коллекции 2016года. Кроме супер низких цен, мы приготовили каждому покупателю подарок. Ждем вас за покупками».





В магазине «Истнова» порядка трех тысяч изделий из натурального меха. И каждое можно забрать без денег, а расплачиваться в течение 2х лет в рассрочку без переплаты. Но количество товара по новогодней акции ограничено. Так что важно не упустить время чудес и поскорей отправиться за меховыми подарками в Новокузнецк на улицу Тольятти, 48.

