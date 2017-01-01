Энергетики готовы к новогодним каникулам

Сегодня энергетики готовятся к новогодним каникулам. В Северо-Кузбасской энергетической компании уверены, чтобы работать без сбоев - нужно обращать внимание на детали. Андрей Свиридов продолжит тему.

По теплообменникам за считанные секунды прокачиваются сотни кубов воды. Давление настолько мощное, что струя воды может сдвинуть с места железнодорожный состав. Эксплуатировать оборудование на все сто, сотрудники берёзовских коммунальных систем не боятся. Установили новые мощные насосы, увеличили диаметр трубопровода.



Елена Сиротова, машинист насосных установок ООО «Березовские коммунальные системы»: «Удобнее стало давление регулировать, параметры, ну беготни конечно меньше, всё под рукой».



Насосная станция подаёт тепло в центральную часть и в один из районов города, в котором планируется строительство многоквартирных домов. В СКЭК всегда стараются идти на шаг впереди. Так, угольный склад на одной из городских котельных, который вмещал 200 тысяч тонн топлива, перестроили, теперь здесь запасов в два раза больше.



Денис Усов, главный инженер ООО «Березовские коммунальные системы»: «Даже в весенний период, когда у нас закрывают дороги, когда большегрузному транспорту нельзя выезжать на дороги, нам хватает на два месяца данного угля».



Березовский вот уже несколько лет подряд одним из первых в регионе получает паспорт готовности к зиме. Обеспечивая теплом и уютом горожан, в СКЭК не забывают и о своих сотрудниках. На центральной котельной отремонтировали бытовые помещения и столовую. Пообедать здесь могут сотрудники всех подразделений «Березовских коммунальных систем».