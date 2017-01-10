Выяснилось, где в Кемерове будет второй McDonald's

В популярном сообществе в социальной сети появилось фото стройки ресторана всемирно известной сети быстрого питания.

- Маку на радуге быть, - подписал фото автор (прим.ред.- авторский стиль сохранён). То есть можно утверждать, что второй McDonald's в Кемерове будет в Рудничном районе. Как можно заметить на фото, заведение откроется рядом с торговым Центром «Север».

Когда второй «Мак» распахнёт свои двери для гостей - пока не сообщается. Напомним, первый кемеровский McDonald's открылся в июне прошлого года. Среди пользователей интернета вновь развернулась бурная дискуссия о целесообразности появления второго ресторана в городе.

Фото: Типичный Кемерово