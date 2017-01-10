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Выяснилось, где в Кемерове будет второй McDonald's

9 Янв. 2017, 21:07
542 просмотра

В популярном сообществе в социальной сети появилось фото стройки ресторана всемирно известной сети быстрого питания.

- Маку на радуге быть, - подписал фото автор (прим.ред.- авторский стиль сохранён). То есть можно утверждать, что второй McDonald's в Кемерове будет в Рудничном районе. Как можно заметить на фото, заведение откроется рядом с торговым Центром «Север». 

Когда второй «Мак» распахнёт свои двери для гостей - пока не сообщается. Напомним, первый кемеровский McDonald's открылся в июне прошлого года. Среди пользователей интернета вновь развернулась бурная дискуссия о целесообразности появления второго ресторана в городе. 

Фото: Типичный Кемерово


Тэги: McDonald's, Кемерово
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