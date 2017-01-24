В Кузбассе развивают собственное производство комплектующих для машиностроения

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Перспективы развития машиностроения обсуждали сегодня на расширенном заседании коллегии администрации области. По федеральной программе развития отрасли к 2030-му году 70 процентов рынка должна занимать отечественная продукция. В Кузбассе в этом направлении работают активно, успешно реализуя проекты по производству техники для горной промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению, сегодня отрасль во многом зависит от импортных комплектующих , и, именно поэтому, необходимо наладить их собственное производство. А это позволит производить конкурентоспособную технику и создавать новые рабочие места.

Владимир Чернов, первый заместитель губернатора: «Что такое машиностроение? Это, прежде всего, металл, это редуктор , двигатель, подшипник. Вот мы сегодня рассматривает здесь редукторную тематику. Сегодня создан уникальный редуктор и уникальная технология производства компонентов для редукторной тематики, на которое мы делаем ставку. Мы хотим воплотить вот эту идею в жизнь и основную базу создать здесь у нас в Кузбассе».



