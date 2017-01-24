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В Кузбассе развивают собственное производство комплектующих для машиностроения

24 Янв. 2017, 17:33
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Перспективы  развития  машиностроения  обсуждали сегодня  на  расширенном заседании коллегии администрации области. По  федеральной программе развития отрасли  к  2030-му  году  70 процентов  рынка  должна занимать отечественная продукция.  В Кузбассе  в этом направлении работают активно, успешно реализуя проекты по производству  техники  для  горной  промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства.  К сожалению, сегодня  отрасль   во многом  зависит от  импортных  комплектующих , и, именно поэтому,  необходимо  наладить  их собственное  производство. А это позволит производить  конкурентоспособную технику и  создавать новые рабочие места.   

Владимир Чернов, первый заместитель губернатора: «Что такое машиностроение? Это, прежде всего, металл,  это редуктор , двигатель, подшипник.  Вот мы сегодня рассматривает здесь редукторную тематику. Сегодня  создан уникальный редуктор и уникальная технология производства    компонентов для редукторной тематики, на которое мы делаем  ставку. Мы хотим воплотить вот эту  идею  в  жизнь и основную базу создать здесь у нас  в Кузбассе».  


Тэги: Кузбасс, машиностроение
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