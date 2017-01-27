Кузбасским работникам и пенсионерам окажут социальную поддержку

26 просмотров

Сегодня в администрации области состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с рядом крупных компаний и предприятий региона. На совещании отметили, что все обязательства, взятые в прошлом году, были выполнены. В планах на 2017ый, продолжить социальную поддержку работников и пенсионеров. Также будут направлены средства на организацию летнего отдыха детей, различных областных программ, в том числе подготовку празднования Дня шахтера.



