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В центре Кемерова предлагают офисы с панорамными окнами

30 Янв. 2017, 14:45
47 просмотров

Спрос рождает предложение. Сегодня, когда наблюдается активность бизнеса, всё чаще появляются новые бизнес – центры. Насколько они необходимы, расскажут мои коллеги.

 

Новый  деловой  центр  в  Кемерово-Сити,   бизнес-центр  «Притомский»  готов  предложить  предпринимателям  офисы  от  40  до  400  квадратных  метров.  Здесь  есть  и  двухэтажные  помещения.  И  абсолютно  все  -  с  панорамными  окнами,  а  для  людей  творческих  -  с  видами  на  три  стороны  света. 

В  новом  бизнес-центре  разместился  крупнейший  в  области  МФЦ,  а  также  нотариусы,  дизайнеры, и  коллегия  адвокатов  «Юрпроект».

Дмитрий Малинин, председатель коллегии адвокатов: «Мы  когда  выбирали  офис  себе  в  городе,  решили,  что  это  самое  правильное  место  размещения  будет,  нам  здесь  удобно. МФЦ  помогает  заполнять  заявления  и  другие  документы.  А  мы  со  своей  стороны  помогаем  решать  более  сложные  вопросы.  Когда  требуется  представительство  в  суде,  или  подготовка  каких-то  сложных  договоров.  Вот,  собственно,  почему  мы  здесь. И ждём  сюда  наших  клиентов,  друзей,  партнёров».

Чтобы  бизнесу  тут  было  комфортно,  рядом  с  деловым  центром  «Притомский»  -  две  просторные  парковки.  Это  самое  сердце  Кемерова,  так  что  из  любой  точки  города  сюда  можно  быстро  и  легко  добраться. 

Василий Бочкарёв, предприниматель: «Прекрасное  место,  большая  парковка,  большой  трафик  народа,  который  идёт в  «Мои  документы».  Всё  новое,  и,  кстати,  очень  недорого».

Рядом  -  конгломерат  зданий  и  организаций  для  деловых  людей.  Бизнес  в  Кемерове  развивается,  и  важно  выбрать  правильное  место  для  его  движения  вверх.

 


Тэги: Кемерово, бизнес-центр
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