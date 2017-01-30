В центре Кемерова предлагают офисы с панорамными окнами

Спрос рождает предложение. Сегодня, когда наблюдается активность бизнеса, всё чаще появляются новые бизнес – центры. Насколько они необходимы, расскажут мои коллеги.

Новый деловой центр в Кемерово-Сити, бизнес-центр «Притомский» готов предложить предпринимателям офисы от 40 до 400 квадратных метров. Здесь есть и двухэтажные помещения. И абсолютно все - с панорамными окнами, а для людей творческих - с видами на три стороны света.

В новом бизнес-центре разместился крупнейший в области МФЦ, а также нотариусы, дизайнеры, и коллегия адвокатов «Юрпроект».

Дмитрий Малинин, председатель коллегии адвокатов: «Мы когда выбирали офис себе в городе, решили, что это самое правильное место размещения будет, нам здесь удобно. МФЦ помогает заполнять заявления и другие документы. А мы со своей стороны помогаем решать более сложные вопросы. Когда требуется представительство в суде, или подготовка каких-то сложных договоров. Вот, собственно, почему мы здесь. И ждём сюда наших клиентов, друзей, партнёров».

Чтобы бизнесу тут было комфортно, рядом с деловым центром «Притомский» - две просторные парковки. Это самое сердце Кемерова, так что из любой точки города сюда можно быстро и легко добраться.

Василий Бочкарёв, предприниматель: «Прекрасное место, большая парковка, большой трафик народа, который идёт в «Мои документы». Всё новое, и, кстати, очень недорого».

Рядом - конгломерат зданий и организаций для деловых людей. Бизнес в Кемерове развивается, и важно выбрать правильное место для его движения вверх.