Из Москвы вернулись лучшие студенты Кузбасса

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Сегодня утром 50 кузбасских студентов прилетели из Москвы. Недельная туристическая поездка в столицу - награда от области за успехи в учебе, творчестве, спорте, активную жизненную позицию. Для ребят подготовили обширную экскурсионную программу, они посетили несколько десятков столичных музеев, побывали с экскурсией в Кремле, на Красной площади, увидели основные достопримечательности Москвы, побродили по историческим местам. Приятным сюрпризом для студентов стало посещение крупнейшего в стране московского аквапарка.



