Обновить гардероб к весне кузбассовцы могут за 3.500 рублей

Всё по 3500. Ярмарка верхней одежды приглашает всех, кто не любит серости и скуки. Куртки, ветровки, пуховики – самых модных, нежных и привлекательных оттенков порадуют любительниц обновок. Гардероб помогут подобрать опытные продавцы-консультанты.

Аделия Дорохова, администратор «Ярмарки верхней одежды»: «Широкий ассортимент товара, всё по 3.500, большой выбор модных курточек. Женский выбор у нас огромный, от длинных моделей, коротких. Яркие, весенние, большой выбор ассортимента. Приходите к нам».

Для мужчин тоже есть модели различных размеров, и тоже – всё по 3500. Укороченные куртки, утеплённые длиной ниже бедра, пуховики для лыжной прогулки, ветровки на лето и повседневная верхняя одежда. Выбор на самый взыскательный вкус, а цена – на самый бюджетный кошелёк. Нарядить всю семью, и маленьких и больших, можно быстро и недорого. Ярмарка верхней одежды работает без выходных, магазины расположены в Кемерове, на бульваре Строителей, 29 и в Новокузнецке, на улице Тольятти, 44.