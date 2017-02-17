Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
17 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

Обновить гардероб к весне кузбассовцы могут за 3.500 рублей

17 Фев. 2017, 14:15
38 просмотров

Всё по 3500. Ярмарка верхней одежды приглашает всех, кто не любит серости и скуки. Куртки, ветровки, пуховики – самых  модных, нежных и привлекательных оттенков порадуют любительниц обновок. Гардероб помогут подобрать опытные продавцы-консультанты. 

Аделия Дорохова, администратор «Ярмарки верхней одежды»: «Широкий ассортимент товара, всё по 3.500,  большой выбор модных курточек. Женский выбор у нас огромный, от длинных моделей, коротких. Яркие, весенние,  большой выбор ассортимента. Приходите к нам».

Для мужчин тоже есть модели различных размеров, и тоже – всё по 3500. Укороченные куртки, утеплённые длиной ниже бедра,  пуховики для лыжной прогулки, ветровки на лето и повседневная верхняя одежда. Выбор на самый взыскательный вкус, а цена – на самый бюджетный кошелёк. Нарядить всю семью, и маленьких и больших,  можно быстро и недорого. Ярмарка верхней одежды работает без выходных,  магазины расположены в  Кемерове,  на бульваре Строителей, 29 и в Новокузнецке, на улице Тольятти, 44.

 


Тэги: На правах рекламы
Все новости раздела «Бизнес»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица