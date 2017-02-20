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В центре Новокузнецка открылся новый магазин «Эльдорадо»

20 Фев. 2017, 11:38
38 просмотров

Еще больше предметов для комфорта и уюта в доме по выгодным ценам. Тысячи товаров бытовой техники и электроники жителям Новокузнецка предлагает «Эльдорадо». В центре города открылся новый магазин крупнейшей торговой сети. В честь такого торжественного события в канун праздников покупателям приготовили скидки до 50% на самые популярные товары.

Здесь найдется все, что может облегчить быт и сделать домашнюю обстановку ярче и уютней. В только что открывшемся магазине «Эльдорадо» представлен, как богатый ассортимент традиционной бытовой техники и электроники, так и новые категории. Например, оборудование для ремонта  упростит задачу обновления жилья. А специальная линейка товаров для мам и детей добавят комфорта и настроения. Приятным сюрпризом для хозяек станет изобилие полезных предметов  для встроенных кухонь. В общем, расширяя ассортимент, Эльдорадо оставляет за собой право быть помощником для поддержания уюта в доме.

Юрий Венгер, директор новокузнецкого дивизиона «Эльдорадо»: Мы стремимся стать любимым магазином для каждого нашего покупателя. Для этого у нас есть широкий ассортимент, а также всегда выгодные акции. Например, сейчас, в честь открытия нового магазина, мы делаем скидки до 50%». 

В честь открытия нового магазина «Эльдорадо» к праздникам 23 февраля и 8 марта можно получить подарочные карты до 10 тысяч рублей.  Чтобы радость от покупки в магазине  продолжилась и дома, компания  гарантирует как лучшие цены, так и качество продукции. Эльдорадо приглашает новокузнечан в торговые центры «Юность» и «Радуга». Приятные сюрпризы и скидки ждут каждого покупателя.



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