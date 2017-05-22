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Бизнесмены возмущены дикой ценой авиабилетов Москва - Новокузнецк

22 Май. 2017, 15:46
32 просмотра

- Это настоящая провокация, - возмущаются бизнесмены, которые собираются приехать в Новокузнецк на Международную выставку "Уголь и Майнинг". Напомню, она пройдет с 6 по 9 июня. Оказалось, на это время авиаперевозчики задрали цены на билеты в 3 с лишним раза. Так с  5 по 10 июня перелёт Москва-Новокузнецк в среднем обойдется в 50 тысяч рублей. Сразу после окончания выставки билеты вновь будут продавать по обычной цене - около 18 тысяч. Заявки на участие в выставке "Уголь и Майнинг" подали бизнесмены из 23 стран Мира и России. Будет ли после такого маркетингового хода авиакомпаний представительство столь же широким, как ожидалось? И что делать обычным пассажирам, которые собирались в эти дни лететь домой или в гости? Сейчас мои коллеги ищут ответы на эти вопросы и выясняют насколько обосновано повышение цен. Подробности в выпуске  на 17:20.

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