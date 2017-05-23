В Кузбассе 2018 год посвятят предпринимателям

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Кузбассе 2018 год будет посвящён предпринимателям. Сегодня об этом объявил на пресс-конференции первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Уже создана рабочая группа, сейчас от бизнес-сообщества власти ждут идей, которые и станут основой программы поддержки. Все предложения можно направлять в местные фонды и центры по поддержке предпринимательства. Сегодня в области работают 70 тысяч представителей малого бизнеса. Каждый пятый трудоспособный человек занят в этой сфере. В бюджеты всех уровней поступает 30 % от всех собираемых налогов.