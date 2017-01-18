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В Таштагольском районе построят новые дома

17 Янв. 2017, 18:34
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В Таштагольском районе в этом году планируют построить 5 многоквартирных домов, переселить жителей из 30 старых бараков. Сегодня глава района Владимир Макута совершил объезд по стройплощадкам и проверил ход сноса аварийных домов. Более 200 семей улучшат свои жилищные условия. Также в планах открыть небольшой детский сад, в котором одна из групп предусмотрена для детей до полутора лет.     

Владимир Макута, глава Таштагольского района: «У нас стоит большая задача в, июне месяце должны сдать много многоквартирных домов. Нам нельзя подвести не по срокам, не людей, не область подвести, мы должны четко знать графики. Я вижу, где идет отставание, поэтому, здесь идет очень серьезный разговор по срокам выполнений».       

 


Тэги: Таштгольский район, Кузбасс
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