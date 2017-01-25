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В Таштагольском районе построят дорогу и новый мост

25 Янв. 2017, 17:54
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Сегодня основным вопросом на 51 сессии областного Совета народных депутатов стало обсуждение поправок в главном финансовом документе региона. Бюджет пополнился  более чем на миллиард рублей.  Больше половины будет направлено на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, выплаты медработникам. Для дальнейшего развития туризма предусмотрено финансирование строительства новой дороги и моста через  Кондому в Таштагольском районе.  Также депутаты подвели итоги своей работы за прошлый год. Принят 121 закон, в том числе  знаковый для российского законодательства, который касается запрета деятельности коллекторов.

 

 


Тэги: Кузбасс, СНДКО, Таштагольский район, мост
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