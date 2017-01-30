В Новокузнецком районе открыли спортивный зал и обновили пищеблок в детском саду

Сегодня в посёлке Кузедеево Новокузнецкого района после масштабного ремонта открылся спортивный зал. А в местном детском саду обновили пищеблок. Для сельских жителей это настоящее событие. О том как власть и бизнес работают на созидание, мои коллеги.

Не пригоден для использования – так долгое время говорили об этом помещении в Кузедеевском доме культуры. Но сегодня спортивный зал получил второе рождение. По такому поводу селяне устроили праздник – фестиваль ГТО. Сдать нормативы, а заодно и проверить качество спортплощадки решили работники местной администрации и педагоги. Главное достоинство зала – современное половое покрытие. Спортивный паркет с амортизацией повышает безопасность и прочность.

Олеся Гранкина, директор кузедеевского Дома культуры: «Будет обязательно детский спорт. Это будет общая спортивная подготовка. Это будет волейбол. Конечно же, взрослые, потому что все взрослые у нас бесконечно спрашивают, мужчины, которые с большим удовольствием хотели бы поиграть. Мы не откажем нашим боксерам, которые занимаются у нас в Кузедеево. Поэтому работа будет кипеть. Самое главное теперь сделать расписание, чтобы мы могли работать.»

Подарком жителям Кузедеево стал и обновленный пищеблок в детском саду. Впервые на кухне дошкольного учреждения появилась вытяжка, кафельная плитка и современные мойки. Теперь пищеблок соответствует самым жестким санитарным требованиям.

Евгения Сёмкина, работник детского сада: «Несмотря на то, что на улице минус тридцать, у нас очень тепло и сухо, потому что заменили отопление. Все замечательно.Такой стал пищеблок. Появилась когда вытяжка, не жарко».

На ремонт пищеблока и спортивного зала в Кезедеево израсходовали более двух миллионов рублей. Эти средства выделили предприятия, работающие в Новокузнецком районе, в рамках социально-экономических соглашений с местными властями. Благодаря такому сотрудничеству, активно развиваются сельские территории.

Андрей Шарнин, и.о. главы Новокузнецкого района: «Конечно же, и малые села мы охватываем согласно этих соглашений. Мы видим, как это развивается. Создаем новые условия, новые возможности для наших жителей, для сёл».

В этом году социально-экономическое сотрудничество администрации района и местных предприятий продолжится. Уже намерены запустить фельдшерско-акушерский пункт на Терсинской территории. Обновить Дом культуры в Николаевке. Отремонтировать школы в Костёнково и Красулино, провести водовод и сделать освещение в нескольких селах. На эти цели уже направлено 30 миллионов рублей.



