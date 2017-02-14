В Кемерове сдвинули сроки строительства бизнес-центра «Шервуд»

165 просмотров

Горожане заметили, что большая стройка в районе ТЦ «Зимняя вишня» несколько затормозилась. Напомним, здесь на перекрёстке Ленина и Пролетарской возводят 14-этажный бизнес-центр «Шервуд». В нём расположится в частности отель Courtyard by Marriott.

Во вторник, 14 февраля стало известно, что сроки строительства объекта пришлось перенести. Его сдадут в чётвертом квартале будущего года. Дело в том, что крупный заказчик попросил скорректировать проект, изменения требуют дополнительного согласования, а это займёт около четырёх месяцев. В первую очередь сдадут торговую часть, после – офисы «Шервуда», а затем уже отель, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на руководителя проектов ИФК «Мера» Николая Карпенко.



