Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
14 Февраля 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кемерове сдвинули сроки строительства бизнес-центра «Шервуд»

14 Фев. 2017, 13:03
165 просмотров

Горожане заметили, что большая стройка в районе ТЦ «Зимняя вишня» несколько затормозилась. Напомним, здесь на перекрёстке Ленина и Пролетарской возводят  14-этажный бизнес-центр «Шервуд». В нём расположится в частности  отель Courtyard by Marriott.

Во вторник, 14 февраля стало известно, что сроки строительства объекта пришлось перенести. Его сдадут в чётвертом квартале будущего года. Дело в том, что крупный заказчик попросил скорректировать проект, изменения требуют дополнительного согласования, а это займёт около четырёх месяцев. В первую очередь сдадут торговую часть, после – офисы «Шервуда», а затем уже отель, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на руководителя проектов ИФК «Мера» Николая Карпенко. 


Тэги: Кемерово, Мера, Шервуд
Все новости раздела «Строительство»
Другие новости


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица