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К 2018 году в Шерегеше построят новую трассу

6 Мар. 2017, 17:34
30 просмотров

Кузбасский горнолыжный курорт в будущем сезоне обзаведётся новой трассой. Её построят  в секторе «А» на одном из склонов горы Мустаг.

Вместе с трассой специалисты построят и возведут подъёмник пропускной способностью 2028 человек в час с 4-х местными кабинками, оборудованными ветрозащитными колпаками.

Протяжённость спуска трассы составит 3 километра с перепадами высот 520 метров. Ей присвоят зелёный (средний) уровень сложности.    

Рабочее название проекта «Шерегеш-Мустаг-4», но в ближайшее время будет объявлен народный конкурс на лучшее название подъёмника.

Видео с проектом трассы смотрите в нашей группе.

Фото: vk.com/kaskadgesh


Тэги: Шерегеш, Кузбасс
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