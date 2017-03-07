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«Союз» строит в центре Новокузнецка новый 16-этажный дом

7 Мар. 2017, 14:02
37 просмотров

Генеральный спонсор трансляции «Гонки Героев» - управляющая компания Союз, которая расширяет возможности для покупки квартир в элитном квартале Новокузнецка и делает приобретение комфортного жилья в центре города более доступным. Сейчас действуют новые социальные программы для разных категорий граждан. Также можно поучаствовать в строительстве своих будущих квадратных метров. Новая 16-этажка будет готова к заселению уже в этом году. Подробности далее.  


Тэги: Новокузнецк, Союз, новый дом
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