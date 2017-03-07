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В Кемерове начали укладывать устойчивый к погодным условиям асфальт

7 Мар. 2017, 14:10
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Минувшей ночью в Кемерове начались работы по ремонту и обновлению дорожного полотна на мостах: «Красноармейский» и «Искитимский»; уицах:  Красная, 7 и Бийская, 32; а также перекрёстках: Терешковой – Сибиряков-Гвардейцев,  Радищева – 1 Линия, Базовая –  Автозаводская.

В восстановительных работах специалисты используют литую асфальтобетонную смесь, особенности которой позволяют ремонтировать асфальт при низких температурах (до -10), а также укладывать смесь на влажное покрытие без предварительной сушки. Такие уникальные возможности достигаются за счёт того, что литой асфальтобетон имеет высокую температуру и высокое содержание битума, также он быстро затвердевает и не требует дополнительного уплотнения.

Укладка асфальта продолжится сегодня ночью, работы будут вестись на улицах Автозаводская, Терешковой (от проспекта Шахтёров до проспекта Октябрьский), на проспекте Кузнецкий от улицы Красноармейская до ул. Н. Островского. Будьте внимательны. 


Тэги: ремонт дорог, Кемерово
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