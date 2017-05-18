В Кузбассе назвали лидеров и аутсайдеров по темпам строительства жилья

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Сегодня стало известно, что в Кузбассе с начала года построили свыше двухсот семидесяти тысяч квадратных метров жилья. В ближайшее время почти четыре тысячи семей получат новые квартиры и справят долгожданное новоселье. Лидируют по объёмам Кемерово, Калтан, Таштагольский и Ленинск – Кузнецкий районы. Однако есть и тот, кто отстаёт от графика, это Яйский район, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Ленинск – Кузнецкий, Промышленновский и Киселёвск.