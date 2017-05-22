В Междуреченске готовятся отметить главный праздник региона

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В Междуреченске состоялось заседание выездного штаба по подготовке к главному празднику региона. В столице областного Дня шахтера уже обновили фасады школ, заканчивается капитальный ремонт педиатрического отделения больницы и реконструкция детских садов. Проверяющие подчеркнули, что под особым контролем необходимо держать благоустройство дворов, а также нужно привести в порядок частный сектор. А подрядчикам пора переходить на круглосуточный режим работы. Подробнее в нашем следующем репортаже.