Прощальные гастроли «карманницы»

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На новогодних каникулах нужно быть предельно внимательными! Сейчас активизируются мошенники, которые понимают, что люди расслаблены. Сегодня бдительный новокузнечанин в прямом смысле поймал воровку за руку. Подозреваемая – жительница Прокопьевска, в поисках легкой наживы гастролировала по городам Кузбасса. В одной из организации, где принимали коммунальные платежи, карманница попыталась вытащить кошелек из раскрытой сумки. В этот момент очевидец её и задержал. Возбуждено уголовное дело, даме грозит до 5 лет лишения свободы.



