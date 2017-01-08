Убийство из мести

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А житель Ленинска-Кузнецкого проведет в колонии строгого режима 11,5 лет. Следствием и судом установлено, что он убил человека. Мимо проезжал автомобиль и обрызгал его грязью. Мужчина разозлился и решил отомстить. Проследил, в какой гараж заехала машина. Между ним и водителем произошла ссора: осуждённый схватил нож и ударил обидчика в шею. От травмы потерпевший умер на месте.

Евгений Зятнин, следователь - криминалист Следственного комитета по Кемеровской области: «Похитил строительный инструмент из гаража и на автомобиле убитого, скрылся с места происшествия. В ходе осмотра места происшествия было также установлено, что у убитого был похищен мобильный телефон и пять тысяч рублей. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям, качественному проведению оперативно- розыскных мероприятий, в кратчайшие сроки автомобиль похищенный убитого был обнаружен в одном из дворов. Вскоре, личность подозреваемого была установлена и он был задержан».



