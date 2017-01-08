Радио «Маяк в Кузбассе»
«Радио России-Кузбасс»
Радио «Вести FM»
RSS новостей
8 Января 2017 Кемерово
2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
← 2016
Версия для печати

В Кемерове домработница похитила 100 тысяч

6 Янв. 2017, 11:28
328 просмотров

В полицию обратился мужчина, сообщивший, что у него есть сомнения в честности своей домработницы. Он думает, что помощница по хозяйству его обокрала.

Подозреваемую задержали, когда она взяла из сейфа деньги, помеченные особым раствором. Оказалось, что женщина узнала, где хранятся средства, сделала дубликат от сейфа и с начала декабря успела украсть  почти 100  тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража», ей грозит максимально до  5 лет лишения свободы, сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.  


Тэги: Кемерово, кража
Все новости раздела «Криминал»
Другие новости
Убийство из мести
5 Янв. 2017, 20:51


Система Orphus
Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–2017
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Карта сайта
Реклама на сайте и ТВ
Контактная информация

При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.


Для детей старше 16 лет.

Рейтинг@Mail.ru

Создание сайта ITConstruct
Поддержка ГТРК «Кузбасс»
Большая Медведица