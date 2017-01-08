В Кемерове домработница похитила 100 тысяч

В полицию обратился мужчина, сообщивший, что у него есть сомнения в честности своей домработницы. Он думает, что помощница по хозяйству его обокрала.

Подозреваемую задержали, когда она взяла из сейфа деньги, помеченные особым раствором. Оказалось, что женщина узнала, где хранятся средства, сделала дубликат от сейфа и с начала декабря успела украсть почти 100 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража», ей грозит максимально до 5 лет лишения свободы, сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.