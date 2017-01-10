В Кузбассе педофила осудят за убийство 10-летней давности

Закончено расследование уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Междуреченска. Мужчина обвиняется в совершении особо тяжких преступлений: изнасилование и убийство ребёнка.

В январе 2007 года родители 12-летней девочки стали волноваться из-за того, что дочь не пришла домой. Родные отправились её искать, отец заметил, что подвальная дверь открыта. Войдя, он увидел рюкзак дочери, а вскоре обнаружилось и тело ребёнка. Специалисты заявили, что девочку задушили, кроме того на теле имелись следы сексуального насилия. Подозреваемого после долгих поисков задержали только в прошлом году. Это житель Междуреченско, установлено, что он подрабатывал в сфере ЖКХ.

Мужчина во всём признался, он сообщил, что зашёл погреться в подъезд, увидел девочку и решил над ней надругаться. Пригрозив ножом, отвёл её в подъезд, заклеил руки и рот скотчем и выполнил задуманное, после чего скрылся.

За две недели до этого мужчина напал ещё на одну 12-летнюю девочку, но ей удалось спастись. Правда, сначала ей не поверили. Ребёнок жил в детдоме и часто придумывал различные истории. В ходе следствия психиатры установили, что мужчина вменяем, ему поставили диагноз «педофилия», сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области, отметив, что уголовное дело в 50 томах передано в суд.