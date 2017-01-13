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В Беловском районе у детей похитили чугунную ограду

12 Янв. 2017, 17:39
88 просмотров

Необычная кража. В посёлке Инской Беловского района  заведующая детским садом, придя утром на работу, не узнала своего учреждения. Вокруг здания отсутствовали 11 пролётов ограждения. Чугунную ограду украли. Сумма ущерба – 35 тысяч рублей. Заведующая немедленно обратилась в полицию, ведь речь идёт о безопасности детей:  садик для слабовидящих  ребятишек. Полицейские сработали оперативно: ещё до прихода заявительницы задержали похитителей.  Ими оказались безработные местные жители. Они планировали сдать похищенное в пункт приема металлов,  а вырученные деньги потратить на спиртное. Подробности в нашем сюжете. 


Тэги: Беловский район, кража
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