В Беловском районе у детей похитили чугунную ограду

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Необычная кража. В посёлке Инской Беловского района заведующая детским садом, придя утром на работу, не узнала своего учреждения. Вокруг здания отсутствовали 11 пролётов ограждения. Чугунную ограду украли. Сумма ущерба – 35 тысяч рублей. Заведующая немедленно обратилась в полицию, ведь речь идёт о безопасности детей: садик для слабовидящих ребятишек. Полицейские сработали оперативно: ещё до прихода заявительницы задержали похитителей. Ими оказались безработные местные жители. Они планировали сдать похищенное в пункт приема металлов, а вырученные деньги потратить на спиртное. Подробности в нашем сюжете.



