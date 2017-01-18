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Школьник из Белова задержал грабителя

18 Янв. 2017, 16:20
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Героями не рождаются, героями становятся. В Белове наградили школьника, который задержал грабителя. В дежурную часть поступил звонок от подростка, он сообщил, что удерживает пьяного мужчину. Прибывшим на место полицейским девятиклассник рассказал: возвращался домой на велосипеде, услышал крики о помощи и поспешил на подмогу. Как выяснилось, у потерпевшей неизвестный вырвал сумку и убежал. Школьник не растерялся и бросился догонять преступника.  В итоге, он задержал воришку, а помогли ему в этом неравнодушные местные жители – они не дали преступники уйти. Подробнее в сюжете. 

 

 


Тэги: Кузбасс, Белово, школьник задержал грабителя
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