Полиция Кемерова устанавливает личность женщины, чьи останки нашли на «Люскусе»

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Сотрудники полиции обращаются с просьбой оказать содействие и помочь установить личность погибшей женщины. Её останки минувшим летом обнаружены на горе «Люскус» в Кемерове.

Портрет удалось установить по черепу при помощи медико-криминалистической экспертизы, рассказывают в ГУ МВД России по Кемеровской области. Всех, кто располагает какой-либо информацией просят сообщить по номерам: 8-(3842)-32-78-87, 8-903-046-06-65. Анонимность гарантируется. Фото: областной полицейский главк



