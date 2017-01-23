Кемеровчанка зарезала мужчину за сексуальные приставания

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Вынесен приговор 31-летней Ольге Власовой, обвиняемой по статье «Убийство». Отмечается, что женщина уже имеет в биографии судимость.

Осенью прошлого года Власова пьянствовала в компании матери и 43-летнего приятеля. В какой-то момент мужчина стал предлагать обвиняемой интим, но получил отказ. Он продолжил настаивать, всё закончилось тем, что Власова схватила нож и несколько раз всадила его в грудь гостя. Он скончался, мать женщины вызвала полицию.

- Только в августе 2016 года женщина освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за имущественное преступление. Задержанная свою вину отрицать не стала, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. В ведомстве отметили, что суд назначил Ольге Власовой 6 лет колонии общего режима.



